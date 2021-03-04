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Болид «Хааса» получил цвета российского флага

Источник:
Sibnet.ru
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Американская команда «Формулы-1» «Хаас» представила болид на новый сезон в бело-сине-красных цветах — как у российского флага. Титульным спонсором команды стала российская компания «Уралкалий.

Название команды сменится на F1 Uralkali Haas. Пилотировать болид с индексом VF-21 будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

«Я очень рад приветствовать "Уралкалий" в "Формуле-1" в качестве титульного спонсора "Хаас". Мы с нетерпением ждем возможности представлять их бренд в течение всего сезона», — сказал владелец команды Джин Хаас.

Сезон «Формулы-1» 2021 года будет включать в себя 23 этапа, которые будут проводиться в 22 странах по всему миру. «Уралкалий» поставляет калийные удобрения в 16 из этих стран и планирует там повышать узнаваемость.

Один из владельцев «Уралкалия» — Дмитрий Мазепин, отец Никиты Мазепина.

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Топ комментариев

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

senik

Он в "независимой" стране живет, а боится какого то потока-2...

лачинов

А что? Имеет место агрессия, чтобы давать отпор? Тут ведь как. В экономическом и политическом плане противопоставить...
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