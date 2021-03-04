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Ростелеком в Чите разогнал скорость интернета до 300 Мбит/с

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком завершил в Чите проект по модернизации телекоммуникационной сети и установили новое станционное оборудование, позволившее горожанам получить интернет со скоростью до 300 Мбит в секунду.

Подключение на максимальной скорости доступно для жителей Читы в домах с сетью GPON. Это технологии доступа в интернет с прокладкой оптоволоконного кабеля до квартиры или частного дома абонента.

Оптика позволяет подключить по одному кабелю несколько услуг: интернет, цифровой видеосервис Wink, «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Ежемесячная абонентская плата на домашний интернет со скоростью 300 Мбит в секунду составляет 800 рублей в месяц. На тарифных планах «Игровой» и «Облачный» скорость увеличилась до 200 Мбит в секунду, а ежемесячная абонентская плата не изменилась и составляет 890 рублей.

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