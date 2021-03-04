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США пообещали больше не насаждать демократию силой

Источник:
РИА Новости
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Фото: Tom Lohdan / Attribution License

Соединенные штаты отказываются от свержения неугодных режимов и продвижения демократии силой — это больше не приносит результатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы не будем продвигать ее через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения ни были, это не работало», — цитирует РИА Новости Блинкена.

В телевизионном обращении к американцам он подчеркнул, что нынешнее американское руководство не отказывается от поддержки демократии. Вашингтон «будет делать это иначе — собственным примером», отметил госсекретарь.

Это «прекрасный тезис», — так прокомментировала заявление Блинкена официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой», — отметила она.

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