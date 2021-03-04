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Группа Little Big показала отрывок из выступления на отбор Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband, instagram.com/littlebigband

Группа Little Big примет участие в отборе на Евровидение, которое пройдет в эфире Первого канала. В четверг музыканты опубликовали тизер своего выступления в стиле фильма «Люди в черном».

Выбор нового участника Евровидения от России будут выбирать с помощью зрительского голосования в прямом эфире Первого канала 8 марта. Точно имена претендентов неизвестны. По информации Telelgram-канала Super, в шорт-листе оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши. А об участии в отборе Little Big сообщил гендиректор канала Константин Эрнст.

Little Big должны были отправится на Евровидение-2020, но его перенесли на год из-за коронавируса. По правилам, все участники прошлого года могут принять участие в конкурсе. Но в России решили выбрать музыканта заново.

Когда стало известно о национальном отборе, в Instagram-аккаунте Little Big исчезли все публикации. Затем в четверг на странице появилось шестисекундное видео. На нем участники группы в черных очках направляют устройство по очистке памяти на «пухляша» — танцора из их клипа «Uno».

Возможно, таким способом Little Big хотят сказать, что полностью забыли все старые заслуги и готовы на равных состязаться с другими претендентами на Евровидение.

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