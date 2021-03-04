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Ракета SpaceX вывела на орбиту «рой» спутников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ракету запустили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди. Орбитальная группировка SpaceX на сегодня состоит уже из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков в восьмой раз, совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

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