Первый за Уралом рентген с 3D-визуализацией прибыл в Новосибирск

Первый за Уралом аппарат С-дуга с возможностью 3D-визуализации поступил в клинику Института лимфологии – филиала Института цитологии и генетики СО РАН, сообщила в четверг пресс-служба учреждения.

Cios Spin С-дуга – это передвижной рентгеновский аппарат, который используется в хирургии и обладает функциями 3D-реконструкции изображений, которая может сыграть значительную роль в улучшении результатов хирургических операций. С-дуга обладает гибкими инструментами для редакции и сохранения изображений. Это третий в стране и первый за Уралом подобный аппарат.

«Спектр планируемых операций с использованием C-дуги в нашей клинике очень разный: это и травматология, и ортопедия, и сосудистая хирургия, и гинекология», – рассказал заведующий хирургическим отделением клиники института лимфологии Олег Шумков.

Сейчас прибор устанавливают, его запустят в течение трех недель. Аппарат куплен за счет федеральной программы модернизации приборной базы нацпроекта «Наука» за 33,6 миллиона рублей.

«Каждый житель Новосибирской области и Сибирского федерального округа сможет получить помощь в рамках федеральной программы бесплатного оказания медицинских услуг», – говорится в сообщении.