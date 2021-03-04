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Экс-директора омского ЛВЗ осудили за неуплату налогов на миллиард

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Ликеро-водочный завод ОША» Андрею Аверченко, признанному виновным в неуплате налогов на сумму более 1 миллиарда рублей. Это второй срок экс-директора, сообщило в четверг СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год Аверченко уклонился от уплаты налогов, сокрыв выручку предприятия от реализации неучтенной алкогольной продукции – около 53 миллионов литров. Это привело к неуплате налога на добавленную стоимость и акциза в общей сумме 1 миллиард 171,6 миллиона рублей.

На следствии и в суде Аверченко вину не признал. Суд приговорил его к 5,6 года в колонии общего режима.

В ноябре 2018 года Аверченко уже судили за аналогичное преступление: уклонение от уплаты налогов за 2013 год на сумму свыше 312 миллионов рублей. Его приговорили к трем годам общего режима и взяли под стражу в зале суда.

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