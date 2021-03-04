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Разработана четвертая вакцина от коронавируса в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Федеральное медико-биологическое агентство завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины против коронавирусной инфекции — «Мир-19», сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, доклинические испытания вакцины планируется завершить в первом квартале этого года. Клинические испытания «Мир-19» начнутся в июле и продлятся несколько месяцев. При этом первая и вторая фаза клинических испытаний будут объединены.

В отличие от других вакцин, вакцина ФМБА воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и вызывает развитие иммунитета не через активацию антител, а на клеточном уровне. Такой клеточный иммунитет, согласно исследованиям, может сохранятся годами.

В России уже зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Идет вакцинация — в основном первым вариантом.

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