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Бейонсе, Билли Айлиш и Тейлор Свифт: кто получит Грэмми-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rocbeyonce / CC BY-SA 4.0

Вручение главной музыкальной премии США пройдет 14 марта. Грэмми вручат в почти 20 номинациях, а лидером в гонке за статуэтками оказалась Бейонсе.

По количеству номинаций в списке лидирует Бейонсе. Имя исполнительницы дважды встречается в категории «Запись года» и еще семь раз в других категориях. Далее по количеству номинаций следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Ричч, получившие по шесть номинаций. Также много шансов получить статуэтку у Билли Айлиш, рекордсменке по числу наград на прошлогодней церемонии.

Всего номинаций на Грэмми 19. Премию получают за лучшие записи, песни, альбомы. Альбомы подразделяют по жанрам — рэп, поп, рок и другие. Ниже список самых главных номинантов, входящих в большую четверку.

Альбом года

  • Джене Айко — «Chilombo»
  • Black Pumas — «Black Pumas» (deluxe edition)
  • Coldplay — «Everyday Life»
  • Джейкоб Кольер — «Djesse Vol 3»
  • Хаим — «Women in Music Pt III»
  • Dua Lipa — «Future Nostalgia»
  • Пост Мэлоун — «Hollywood’s Bleeding»
  • Тейлор Свифт — «Folklore»

Запись года

  • Бейонсе — «Black Parade»
  • Black Pumas — «Colors»
  • DaBaby — «Rockstar» (feat Roddy Ricch)
  • Doja Cat — «Say So»
  • Билли Айлиш — «Everything I Wanted»
  • Dua Lipa — «Don’t Start Now»
  • Пост Мэлоун — «Circles»
  • Megan Thee Stallion — «Savage» (ремикс с участием Бейонсе)

Песня года

  • Бейонсе — «Black Parade»
  • Родди Рич — «The Box»
  • Тейлор Свифт — «Cardigan»
  • Пост Мэлоун — «Circles»
  • Dua Lipa — «Don’t Start Now»
  • Билли Айлиш — «Everything I Wanted»
  • HER — «I Can’t Breathe»
  • JP Saxe – «If the World Was Ending» (с участием Джулии Майклс)

Лучший новый исполнитель

  • Ингрид Андресс
  • Фиби Бриджерст
  • Чика
  • Ной Сайрус
  • D Smoke
  • Doja Cat
  • Кайтранада
  • Megan Thee Stallion

Посмертными номинантами стали Джон Прайн, американский исполнитель в жанрах кантри и фолк, умерший от COVID-19 в апреле, и Райли Гейл, лидер треш-метал-группы «Power Trip», скончавшийся в августе в возрасте 34 лет. Нью-йоркский рэпер Pop Smoke, убитый во время вторжения в феврале, также получил номинацию.

Церемония награждения «Грэмми-2021» состоится 14 марта. Мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться компанией CBS.

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