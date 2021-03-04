Бейонсе, Билли Айлиш и Тейлор Свифт: кто получит Грэмми-2021

Вручение главной музыкальной премии США пройдет 14 марта. Грэмми вручат в почти 20 номинациях, а лидером в гонке за статуэтками оказалась Бейонсе.

По количеству номинаций в списке лидирует Бейонсе. Имя исполнительницы дважды встречается в категории «Запись года» и еще семь раз в других категориях. Далее по количеству номинаций следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Ричч, получившие по шесть номинаций. Также много шансов получить статуэтку у Билли Айлиш, рекордсменке по числу наград на прошлогодней церемонии.

Всего номинаций на Грэмми 19. Премию получают за лучшие записи, песни, альбомы. Альбомы подразделяют по жанрам — рэп, поп, рок и другие. Ниже список самых главных номинантов, входящих в большую четверку.

Альбом года

Джене Айко — «Chilombo»

Black Pumas — «Black Pumas» (deluxe edition)

Coldplay — «Everyday Life»

Джейкоб Кольер — «Djesse Vol 3»

Хаим — «Women in Music Pt III»

Dua Lipa — «Future Nostalgia»

Пост Мэлоун — «Hollywood’s Bleeding»

Тейлор Свифт — «Folklore»

Запись года

Бейонсе — «Black Parade»

Black Pumas — «Colors»

DaBaby — «Rockstar» (feat Roddy Ricch)

Doja Cat — «Say So»

Билли Айлиш — «Everything I Wanted»

Dua Lipa — «Don’t Start Now»

Пост Мэлоун — «Circles»

Megan Thee Stallion — «Savage» (ремикс с участием Бейонсе)

Песня года

Бейонсе — «Black Parade»

Родди Рич — «The Box»

Тейлор Свифт — «Cardigan»

Пост Мэлоун — «Circles»

Dua Lipa — «Don’t Start Now»

Билли Айлиш — «Everything I Wanted»

HER — «I Can’t Breathe»

JP Saxe – «If the World Was Ending» (с участием Джулии Майклс)

Лучший новый исполнитель

Ингрид Андресс

Фиби Бриджерст

Чика

Ной Сайрус

D Smoke

Doja Cat

Кайтранада

Megan Thee Stallion

Посмертными номинантами стали Джон Прайн, американский исполнитель в жанрах кантри и фолк, умерший от COVID-19 в апреле, и Райли Гейл, лидер треш-метал-группы «Power Trip», скончавшийся в августе в возрасте 34 лет. Нью-йоркский рэпер Pop Smoke, убитый во время вторжения в феврале, также получил номинацию.

Церемония награждения «Грэмми-2021» состоится 14 марта. Мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться компанией CBS.