Бейонсе, Билли Айлиш и Тейлор Свифт: кто получит Грэмми-2021

Вручение главной музыкальной премии США пройдет 14 марта. Грэмми вручат в почти 20 номинациях, а лидером в гонке за статуэтками оказалась Бейонсе.
По количеству номинаций в списке лидирует Бейонсе. Имя исполнительницы дважды встречается в категории «Запись года» и еще семь раз в других категориях. Далее по количеству номинаций следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Ричч, получившие по шесть номинаций. Также много шансов получить статуэтку у Билли Айлиш, рекордсменке по числу наград на прошлогодней церемонии.
Всего номинаций на Грэмми 19. Премию получают за лучшие записи, песни, альбомы. Альбомы подразделяют по жанрам — рэп, поп, рок и другие. Ниже список самых главных номинантов, входящих в большую четверку.
Альбом года
- Джене Айко — «Chilombo»
- Black Pumas — «Black Pumas» (deluxe edition)
- Coldplay — «Everyday Life»
- Джейкоб Кольер — «Djesse Vol 3»
- Хаим — «Women in Music Pt III»
- Dua Lipa — «Future Nostalgia»
- Пост Мэлоун — «Hollywood’s Bleeding»
- Тейлор Свифт — «Folklore»
Запись года
- Бейонсе — «Black Parade»
- Black Pumas — «Colors»
- DaBaby — «Rockstar» (feat Roddy Ricch)
- Doja Cat — «Say So»
- Билли Айлиш — «Everything I Wanted»
- Dua Lipa — «Don’t Start Now»
- Пост Мэлоун — «Circles»
- Megan Thee Stallion — «Savage» (ремикс с участием Бейонсе)
Песня года
- Бейонсе — «Black Parade»
- Родди Рич — «The Box»
- Тейлор Свифт — «Cardigan»
- Пост Мэлоун — «Circles»
- Dua Lipa — «Don’t Start Now»
- Билли Айлиш — «Everything I Wanted»
- HER — «I Can’t Breathe»
- JP Saxe – «If the World Was Ending» (с участием Джулии Майклс)
Лучший новый исполнитель
- Ингрид Андресс
- Фиби Бриджерст
- Чика
- Ной Сайрус
- D Smoke
- Doja Cat
- Кайтранада
- Megan Thee Stallion
Посмертными номинантами стали Джон Прайн, американский исполнитель в жанрах кантри и фолк, умерший от COVID-19 в апреле, и Райли Гейл, лидер треш-метал-группы «Power Trip», скончавшийся в августе в возрасте 34 лет. Нью-йоркский рэпер Pop Smoke, убитый во время вторжения в феврале, также получил номинацию.
Церемония награждения «Грэмми-2021» состоится 14 марта. Мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться компанией CBS.