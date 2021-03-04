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Кадыров попросил у ФБР $250 тысяч за информацию о Пригожине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

ФБР опубликовало в Twitter информацию о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. Бюро пообещало 250 тысяч долларов за информацию о нем.

«Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж 250 тысяч долларов! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными.

«Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что сразу после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина. «В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю», — отметил глава Чечни.



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