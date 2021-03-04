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Иван Янковский и Диана Пожарская сознались в романе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dianapozharskaya, instagram.com/dianapozharskaya

Набирающий все большую популярность актер Иван Янковский и актриса Диана Пожарская признались поклонникам, что они пара, и попросили не беспокоить.

Роман молодым людям приписывали еще в прошлом году, но артисты опровергали все слухи. В среду Пожарская опубликовала в Instagram две совместные фотографии с Янковским, где они обнимаются и дурачатся.

«И чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем», — написала Пожарская.

Диана Пожарская стала популярной после исполнения главной роли в сериале «Отель Элеон». 29-летняя актриса была четыре года замужем за режиссером Артемом Аксененко. Пара развелась в 2020 году.

Иван Янковский после громкой роли в фильме «Текст» стал появляться на экране все чаще. Он исполнил главные роли в фильмах «Огонь» и «Не лечи меня», в сериале «Топи». Последними отношениями 30-летнего актера был шестилетний роман с актрисой и дочерью лидера рок-группы «Алиса» Верой Панфиловой. Они расстались также в 2020 году.

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