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Пандемия сделала биометрию популярнее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пандемия ускорила развитие онлайн-услуг во всех сферах, в том числе и банковской, и удаленная идентификация клиента по биометрическим данным, будет становиться все популярнее, сообщила Sibnet.ru член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

«Пандемия сильно ускорила развитие онлайн-услуг во всех сферах, это факт. И даже после ее окончания хоть и возможна небольшая коррекция интереса россиян к дистанционному формату взаимодействия с компаниями, но общий тренд сохранится. Этот путь уже невозвратный», — сообщила Дембицкая.

Кризис заставил все банки без исключения пересмотреть пути и инструменты адаптации к новым реалиям, остро обнажив необходимость скорейшей диджитализации всех бизнес-процессов. Причем изменению бизнес-моделей кредитных организаций активно способствуют и сами клиенты, предъявляя определенные требования к продуктам и коммуникациям с банками.

«Да, это все также выгода, безопасность и качество обслуживания. Однако под качеством обслуживания все чаще подразумеваются удобные, прежде всего дистанционные, каналы продаж», — подчеркнула член правления РГС Банка.

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Согласно проведенному банком исследованию, при выборе финансового учреждения большинство клиентов обращает внимание на удобный интернет- или мобильный банк. Больше половины респондентов отметили, что не представляют качественный банковский сервис без возможности оформить необходимые банковские продукты онлайн.

Еще один опрос показал, что большинство вкладчиков готовы открывать сберегательные счета дистанционно. Сейчас каждый третий пользуется интернет-банком при оформлении сберегательных продуктов, а каждый четвертый — мобильным банком.

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