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Задушившей дочь сибирячке вынесли приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Новосибирска задушила девятилетнюю дочь из-за конфликтов с ее отцом, суд назначил женщине 13 лет заключения, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло в январе 2020 года. Жительница Новосибирска задушила девятилетнюю дочь, а сама прыгнула с балкона восьмого этажа, но выжила.

«Следователи установили, что подсудимая совершила преступление из-за частых конфликтов с мужем, что подтверждается проведенными допросами как самого мужчины, так и подсудимой, ее родственников, а также заключением психолого-психиатрической судебной экспертизы», – говорится в сообщении.

За убийство ребенка суд назначил 30-летней жительнице Новосибирска 13 лет колонии общего режима.

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