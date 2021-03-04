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Netflix выпустит мультсериал по комиксу «Астерикс и большая битва»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма

Стиминговый сервис Netflix снимер анимационный сериал по известным комиксам про Астерикса и Обеликса, сообщает Telegram-канал Netflix Russia

Сюжет расскажет о попытке римлян устроить сражение между соперничающими галльскими вождями и похищении друида с его волшебным зельем.

Режиссером анимационного сериала стал Ален Шаба, известный по «Миссии Клеопатры». Премьера нового «Астерикса» должна состояться в 2023 году.

«Астерикс и Обеликс» — это французская франшиза, основанная на одноименной серии комиксов французских художников комиксов Альберта Удерзо и Рене Госкинни.

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