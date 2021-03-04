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Начальника колонии в Иркутске задержали по делу об издевательствах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Начальника ИК-6 в Иркутске, а также главу отдела СИЗО-1, задержали в среду. По версии следствия, они знали об издевательствах одних заключенных над другими, сообщила пресс-служба ФСИН.

В среду в Иркутске задержали начальника ИК-6. Он стал фигурантом уголовного дела. По версии правоохранительных органов, в колонии осужденные издевались над сокамерником.

В январе после жалобы родителей одного из заключенных, проверка ФСИН выявила факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных сексуального насилия со стороны осужденных в отношении заключенного.

В этот же день задержали начальника оперативного отдела СИЗО-1. Он также подозревается том, что знал о пытках одних арестованных над другими. В январе проверяющие задержали младшего инспектора СИЗО. Его подозревают в превышении должностных полномочий деле о насильственных действиях в отношении осужденного.

Сотрудники аппарат ФСИН продолжают работу в регионе. Специалисты будут работать в области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

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