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Ракету «Ангара» подготовили к новым испытаниям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Горбунова Александра Сергеевна / CC BY-SA 4.0

Эшелон для отправки тяжелой ракеты-носителя «Ангара» к следующей стадии летных испытаний сформировали в Омске, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В Омске на ПО "Полёт" сформирован второй эшелон с тяжелой Ангарой для продолжения лётных испытаний этого новейшего ракетно-космического комплекса», – написал Рогозин в Twitter.

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк. Третий запуск «Ангары» запланирован на второй квартал 2021 года.

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