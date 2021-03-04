Масштабный сбой произошел в работе Google и YouTube

Российские пользователи заявили о сбое в работе поисковой системы Google и видеохостинга YouTube, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сервис зафиксировал более 1,2 тысячи отчетов о сбоях на территории России. Около 96% российских посетителей основного сайта Google отметили проблемы в работе поискового сервиса, еще 4% сообщили о сложностях при входе в учетную запись.

Downdetector зафиксировал также сбои в работе видеохостинга YouTube. Речь идет о более 1,5 тысячи отчетов о неполадках. Большинство сообщивших о сбоях на YouTube (75%) испытывали проблемы при загрузке веб-сайта, еще 13% не могли зайти на свою страницу, а у 11% пользователей не проигрывались видеоролики.