Ракета Starship Илона Маска взорвалась после посадки

Компания SpaceX сумела впервые вертикально посадить прототип ракеты Starship, предназначенной для полетов на Марс. После посадки она взорвалась.

Starship SN10 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас). Ракета в течение нескольких минут поднялась на высоту около 10 километров, затем спустилась на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Корпус ракеты после посадки охватило пламя и через некоторое время она взорвалась.

Во время двух предыдущих испытаний в декабре 2020 года и феврале 2021 года ракеты Starship взрывались при касании площадки.

Starship — полностью многоразовая сверхтяжелая ракета. Она будет способна доставить сотню тонн груза на низкую околоземную орбиту, и десятки — на планеты Солнечной системы.