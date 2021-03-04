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Премьер Словакии пообещал отдать за «Спутник V» часть Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в шутку пообещал отдать за российскую вакцину «Спутник V» часть Украины. Эти слова вызвали шквал возмущений с украинской стороны.

Во время интервью у премьера Словакии спросили, что тот пообещал России в обмен на вакцину «Спутник V». Матович в шутку ответил, что договорился о передаче Москве Закарпатской Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Матовича «категорически неприемлемыми», особенно, когда они касаются территориальной целостности страны. 

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии», — написал в Twitter Куляба.

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