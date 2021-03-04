НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Адвокаты нашли Навального в СИЗО

Источник:
ТАСС
198 0
Фото: © Пресс-служба Мосгорсуда

Алексей Навальный находиться в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Он не может быть этапирован в колонию до рассмотрения жалоб на приговор по делу о клевете на ветерана, сообщила адвокат Ольга Михайлова.

«Согласно закону, Навальный не может быть этапирован в колонию с не вступившим в силу приговором. А таковой имеется по делу о клевете, жалоба на который пока не рассмотрена и даже не назначена», — сказала ТАСС Михайлова.

По ее словам, защита настаивает на личном участии Навального в предстоящем заседании, но суд может обеспечить его участие посредством видеосвязи.

Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима номер 2 в городе Покрове Владимирской области.

Тема: Дела Навального
Евросоюз ввел персональные санкции против России
США и Евросоюз нанесут синхронный удар санкциями по России
Навального доставили в колонию
Навального отправили в колонию Владимировской области
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Домострой
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Все статьи
Подробности
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Забайкалья потерпел неудачу при попытке записаться на прививку
Сибирь 03.03.2021 18:28
Глава Кузбасса связал снижение добычи угля с проблемами сбыта
Сибирь 03.03.2021 18:06
Фильм про «Веселого молочника» из Сибири выйдет в этом году
Сибирь 03.03.2021 16:34
Буддийский лама предрек неудачи двум знакам в 2021 году
Сибирь 03.03.2021 15:22
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
7160
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4569
Определился чемпион мира по StarCraft 2
3648
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
3555
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Правила жизни
193
Коронакризис
2177
Экзамены
29
Новая энергетика
82
Человек и компьютер
87
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
93
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
35
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
32
Рекордное число американцев заявило о негативном отношении к России
32
США ввели санкции против России из-за Навального
30
Акция памяти Бориса Немцова прошла в Москве
Sibnet.Ru