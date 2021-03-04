Адвокаты нашли Навального в СИЗО

Алексей Навальный находиться в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Он не может быть этапирован в колонию до рассмотрения жалоб на приговор по делу о клевете на ветерана, сообщила адвокат Ольга Михайлова.

«Согласно закону, Навальный не может быть этапирован в колонию с не вступившим в силу приговором. А таковой имеется по делу о клевете, жалоба на который пока не рассмотрена и даже не назначена», — сказала ТАСС Михайлова.

По ее словам, защита настаивает на личном участии Навального в предстоящем заседании, но суд может обеспечить его участие посредством видеосвязи.

Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима номер 2 в городе Покрове Владимирской области.