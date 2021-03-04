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Косторная попросилась обратно к Тутберидзе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная, перешедшая из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, намерена вернуться к прежнему тренеру. Официальных заявлений не было.

«Косторная намерена вернуться к Тутберидзе, переговоры прошли в среду», — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.

По информации РИА Новости, спортсменка приезжала на каток, чтобы обсудить вероятность возвращения в группу Тутберидзе.

Сейчас Косторная представляет группу Евгения Плющенко, к которому ушла от Тутберидзе в прошлом году. «Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — прокомментировала ситуацию заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Косторной 17 лет, в текущем сезоне она стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России, в финале Кубка России заняла шестое место. Спортсменка после карантина потеряла главный элемент — тройной аксель, также она перенесла коронавирус.

В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).

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