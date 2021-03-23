Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта

Выбор смазки напрямую влияет на ресурс мотора, экономичность и успешный запуск зимой. Почему важна вязкость моторного масла, чем отличаются японские и европейские смазки и как выбрать оптимальный класс масла для своего авто — рассказал бренд-менеджер компании «АвтоДик» Евгений Колотов.

Какое автомасло бывает

Современные моторные масла состоят из базового масла и пакета присадок. Каждый производитель использует уникальный пакет присадок, призванный улучшить полезные свойства масла. На выходе получается готовый продукт с разной стоимостью и отличающимися характеристиками. По происхождению и степени очистки базы все моторные масла можно условно разделить на три основных класса.

Минеральное (1 и 2 группы) — самое простое и дешевое моторное масло, которое на сегодня практически не используется в современных автомобильных двигателях. Его производят из сырой нефти путем первичной перегонки. Несмотря на низкую стоимость, минеральные масла не обладают выдающимися характеристиками — они имеют небольшой температурный диапазон и быстро теряют свои смазывающие свойства, поэтому их популярность довольно низкая.

Синтетическое гидрокрекинговое (3 группа) — самая современная и продвинутая технология переработки натуральной нефти, которая позволяет получать очень качественную базовую основу для моторных масел. Такой продукт значительно превосходит минералку по своим потребительским свойствам, при этом оставаясь доступным по цене. Гидрокрекинг по характеристикам приближается к полностью синтетическому маслу, но обладает рядом недостатков, в частности, быстрее стареет.

Полностью синтетическое (4 и 5 группы) — эталонное по свойствам моторное масло, основой которого являются полиальфаолефины (ПАО), производимые из этилена. Искусственный химический синтез дает базу, которая малочувствительна к перегреву и сохраняет характеристики на протяжении всего срока службы. Также сюда попадают эстеровые масла, которые синтезируются из растительного сырья.

бренд-менеджер компании «АвтоДик» Евгений Колотов Фото: © Sibnet.ru

«Важно понимать, что чистое полностью синтетическое моторное масло очень дорого и его характеристики избыточны для среднестатистического автомобилиста. Я не знаю на российском рынке бренд, который бы использовал только ПАО в своем продукте. Большинство моторных масел представляют собой смесь масел 3 и 4 групп. При этом количество ПАО может быть как "для запаха" — не более 5-7%, так и 50% или более. Поэтому надпись ПАО на банке с маслом в некоторых случаях может нести исключительно маркетинговый ход», — уточняет Колотов.

Что означают цифры и буквы на канистрах

Важная характеристика моторного масла — вязкость, которая определяет способность смазки оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и сохранять при этом текучесть при низких температурах. Правильно подобранная вязкость гарантирует бесперебойную работу двигателя во всем температурном диапазоне эксплуатации, подчеркивает бренд-менеджер «АвтоДик».

Все популярное моторное масло на рынке является всесезонным, имея смешанную маркировку по SAE — к примеру, 0W-20, 5W-30 или 5W-40. Чем меньше показатель рядом с буквой W, тем ниже температура замерзания и потери текучести. Чем больше последняя цифра, тем выше доступная температура эксплуатации в жаркий период.

Фото: © Sibnet.ru

В руководстве по эксплуатации каждого автомобиля также указаны специальные допуски по автомаслу. Например, они могут выглядеть так: VW/AUDI: 502 00, 505 00 или PORSCHE: A40, приводит пример Евгений Колотов. Наличие таких допусков на канистре или банке гарантирует совместимость масла и конкретного двигателя.

На этикетке масла могут быть и другие буквенные или числовые обозначения. Так, качество масел согласно американской классификации API указывают двумя буквами. Первая определяет тип двигателя: S — бензиновый, C — дизельный. Вторая буква характеризует эксплуатационные свойства, чем дальше она от начала алфавита, тем лучше масло. Например, на сегодня самый высокий класс для бензиновых двигателей по API — SP.

Классификация по АСЕА — европейская, она также указывает на качество масла, но уже с помощью других букв и цифр. Например, маркировка может выглядеть так: А5/В5 или С5. Чем больше вторая цифра, тем автомасло современнее. Важно понимать, что один стандарт может опережать другой в ряде параметров, но при этом уступать в других показателях.

Как выбрать лучшее масло

Правильный подход при выборе — использовать моторные масла, которые рекомендованы производителем автомобиля и указаны в инструкции по эксплуатации. Ключевые параметры — группа вязкости по SAE, классы качества по API, АСЕА и допуски производителей. Если же указан конкретный производитель масла, то это маркетинговый ход.

Многие автомобилисты задаются вопросом, можно ли сэкономить при эксплуатации низковязких масел с точки зрения меньшего расхода топлива. Колотов отмечает, что появление на рынке большого количества ресурсосберегающих масел диктуется общим трендом на экологию, так как за внедрение сберегающих природу механизмов производители получают дополнительные льготы и бонусы от государства.

«В частности, ресурсосберегающими считаются автомобильные масла 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30. Но в реальной эксплуатации разница в экономии топлива при использовании таких масел не превышает 3-5%», — указывает эксперт.

Автомобилисты также нередко гадают, в чем разница эксплуатации самых популярных в России масел 5W-30 и 5W-40. По словам специалиста, европейские производители чаще рекомендуют для своих автомобилей масло с летним классом вязкости «40». Японцы указывают в спецификациях более экономичный класс «30», а для многих современных японских машин круглогодично прописана вязкость 0W-20 и 0W-16, несмотря на отсутствие суровых зим.

Фото: © Sibnet.ru

Кстати, в России многие владельцы авто опасаются покупать масло с индексом «0W» — ведь его вязкость минимальна. Эксперт эти опасения не разделяет: «На практике автомасла класса "0W" имеют более качественную синтетическую базу и прогрессивный пакет присадок. В частности, масло 0W-40 прописано некоторым маркам авто спортивных комплектаций».

«Японские и европейские масла отличаются количеством присадок и зольностью. Если упрощать, то японские масла среднезольные, они более экологичные, но фактически их следует менять чаще, — говорит специалист. — Европейские масла по большей части полнозольные, там больше присадок, они дольше сохраняют свои свойства, но менее экологичные».

Какой бренд предпочесть

Лидерами рынка на сегодня являются транснациональные корпорации Mobil и Shell. При этом зачастую производители предлагают потребителям локализованную продукцию с переносом производства на территорию рынка сбыта. В результате в схожих канистрах будет автомасло, которое отличается базой и пакетами присадок, за счет этого снижается итоговая цена.

«Стоит подчеркнуть, что это не фальсификат — локализованное фирменное масло отвечает всем стандартам, у него достаточно высокие характеристики. Просто в сравнении с оригиналом оно более короткоходное, быстрее потеряет свои свойства. Но за счет локализации такое масло дешевле», — отмечает Колотов.

Фото: © Sibnet.ru

При этом есть бренды, которые отказываются от локализации и продают на всех рынках идентичную по качеству продукцию. В качестве примера представитель «АвтоДик» привел высококачественное синтетическое японское автомасло Jaytec, производитель которого поддерживает единую спецификацию.

Также стоит учитывать, что чем популярнее марка, тем выше риск нарваться на подделку. Не слишком раскрученные бренды в этом смысле надежнее. В любом случае покупать моторное масло эксперт рекомендует у проверенных поставщиков, которые могут подтвердить оригинальность продукции документацией и сертификатами.