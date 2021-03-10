Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор

Современный ассортимент автомобильных аккумуляторов заставит растеряться даже опытного автолюбителя. Что нужно знать, чтобы безошибочно выбрать качественную батарею? И как ее обслуживать, чтобы продлить срок эксплуатации?

Кальциевые и другие

Подавляющее большинство стартерных автомобильных аккумуляторов — свинцово-кислотные. Их можно поделить на батареи с жидким электролитом и с электролитом, находящимся в связанном состоянии (с регулирующим клапаном). В свою очередь батареи с жидким электролитом можно поделить на сурьмянистые, гибридные и кальциевые, EFB. А батареи с регулирующим клапаном делятся на GEL и AGM.

Сурьмянистые и гибридные — устаревшие технологии. Эти батареи требуют регулярного добавления воды (из-за повышенного расхода воды они также должны заряжаться при пониженном напряжении в том числе и при работе в авто) и имеют повышенный саморазряд (нужно чаще заряжать при хранении).

Кальциевые батареи имеют очень низкий расход воды (буквы VL в маркировке по ГОСТ), низкий саморазряд и устанавливаются на большинство современных автомобилей. EFB — наиболее технологичные батареи с жидким электролитом, специально разработанные для автомобилей с системой старт/стоп и оснащенные крышкой Double Deck (требования OEM для безопасности). Они обладают всеми преимуществами кальциевой технологии, а также имеют большую устойчивость к циклическим нагрузкам. Их устанавливают в автомобили, в которых аккумулятор подвергается частым разрядам.

AGM- и GEL-батареи не допускают добавление воды, так как у них нельзя вскрывать заливные пробки. Газовыделение в таких батареях на порядок ниже, чем в залитых, благодаря механизму рекомбинации. AGM более устойчива к циклированию, чем EFB, а GEL-батарея — самый надежный и долговечный источник тока и может выдержать еще больше циклов заряда разряда, чем AGM-батарея. Аккумуляторы GEL применяется для транспорта специального назначения и сложных режимов эксплуатации.

Надо ли обслуживать современные аккумуляторы?

«Изначально все автомобильные аккумуляторы были обслуживаемыми. Под этим подразумевается необходимость добавлять воду во время эксплуатации. Однако даже если АКБ маркируется как необслуживаемая, необходимо время от времени проверять ее состояние и производить ее дозаряд, а также убирать загрязнения с клемм и поверхности АКБ для предотвращения токов утечки», — поясняет руководитель Центра технического и технологического развития завода «Тубор» Дмитрий Семеннов.

Глазок индикатора, по которому можно оценить заряд батареи, не может в полной мере отражать состояние батареи, поскольку устанавливается лишь в одной из шести банок АКБ. В простейшем случае этот индикатор указывает только на уровень электролита и позволяет оценить необходимость добавления воды, но только в ту банку/ячейку, в которой он установлен. Однако даже при нормальном уровне в одной из ячеек — это не значит, что он такой же во всех остальных.

Главное — ток

Ключевые параметры любого аккумулятора — емкость и пусковой ток. Пусковой ток — это ток холодной прокрутки, указанный на этикетке, как правило, приводится в соответствии с ГОСТ Р 53165. Он показывает, какой ток может выдать батарея, охлажденная до минус 18 градусов по Цельсию, при том, что напряжение на ее выводах не снизится ниже определенных значений по истечении заданного времени.

При проектировании системы запуска автопроизводитель подбирает стартер и аккумулятор таким образом, чтобы они могли обеспечить запуск двигателя во всем необходимом диапазоне температур с учетом снижения характеристик оборудования с течением времени. То есть ток холодной прокрутки штатного аккумулятора уже подобран с необходимым запасом и зависит от установленного стартера и соответственно от характеристик ДВС.

Напряжение разомкнутой цепи (напряжение на выводах АКБ без нагрузки) должно быть не ниже 12,6 В. По словам эксперта, пользоваться портативными тестерами, показывающими ток холодной прокрутки, бессмысленно, поскольку прибор замеряет лишь внутреннее сопротивление АКБ и выдает результат по заданному алгоритму, без нагрузки и без учета особенностей АКБ. Их показания сильно зависят от технологии производства, конструктивных особенностей и примененных материалов в АКБ и не отображают ток, который сможет выдержать аккумулятор в соответствии с требованиями ГОСТ. Для подтверждения отсутствия дефектов можно воспользоваться нагрузочной вилкой.

«Приобретая АКБ с большим значением тока холодной прокрутки покупатель, как правило, либо переплачивает за ненужные ему амперы, либо приобретает батарею с несоответствующими действительности цифрами на этикетке»,— предупреждает специалист.

Емкость — количество ампер-часов, которое полностью заряженная батарея может отдать электропотребителю, а это фары, аудиосистема, Вебасто. В ходе эксплуатации, из-за выработки ресурса, емкость батареи постоянно снижается.

Полярность аккумулятора влияет на возможность установить АКБ на автомобиль. Как правило, пусковые провода, предназначенные для подключения батареи, не позволяют установить аккумулятор с неправильной полярностью — не хватит длины.

«Рекомендую российских производителей аккумуляторов, которые являются поставщиками на OEM (конвейеры автосборочных предприятий). Импортные батареи (турецкие, корейские, европейские и другие) производятся и испытываются в своих местных климатических условиях и не могут в полной мере соответствовать требованиям суровых условий нашей страны, где температурные режимы колеблются от -50 до + 50 градусов, плохие дороги и автомобили хранятся на улице как зимой, так и летом в любую погоду», — советует Семеннов.

Проблемы с запуском и взрыв

При установке низкокачественных АКБ возможные внутренние дефекты, полученные во время сборки батареи, могут привести к взрыву аккумулятора при эксплуатации и возгоранию автомобиля. В целом при установке некачественных батарей снижается надежность системы запуска двигателя, срок службы таких батарей существенно ниже.

В случае ненадежного крепления АКБ в автомобиле возможно опрокидывание батареи, выливание электролита, короткое замыкание клемм. Для автомобилей, оснащенных системой старт/стоп при установке обычной батареи (не EFB, AGM либо GEL) срок службы АКБ будет снижен в несколько раз.

При более низких, чем необходимо, электрических характеристиках возможны проблемы с запуском двигателя, особенно в мороз.

«Главный признак фальсификата — аккумулятор неизвестного производителя с завышенными токами на этикетках и при этом по очень низкой цене, с гарантией до одного года. Надежный и мощный аккумулятор не может стоить дешево», — предостерегает представитель завода «Тубор».

Аккумуляторы от «Тубор» уходят на конвейеры автопроизводителей: Ниссан, РЕНО, Форд, Хендэ, КИА, Хитачи, Автотор, НАМИ (Аурус) и группа ГАЗ. Завод выпускает батареи «Титан» и «Тубор», а также «Варта Стандарт» — полностью адаптированные к суровым российским условиям (по заказу мирового лидера по производству аккумуляторов Clarios).

Как не испортить аккумулятор

Обслуживание АКБ следует проводить не реже одного раза в шесть месяцев или каждые 10 тысяч километров пробега автомобиля (или в соответствии с графиком ТО автомобиля).

Батарея должна быть чистой, как и вентиляционные отверстия, обеспечивающие удаление газа, образующегося внутри. Наконечники на клеммах надо очищать от окислов и смазывать.

Напряжение разомкнутой цепи — напряжение между клеммами батареи, отключенной от бортовой сети транспортного средства, — должно быть не менее 12,6 В. Если НРЦ не соответствует указанным выше параметрам, то АКБ необходимо подзарядить в стационарных условиях.

Чтобы не было повышенного заряда (перезаряда) или разряда (недозаряда) при эксплуатации АКБ, необходимо контролировать зарядное напряжение на автомобиле. Напряжение бортовой сети должного соответствовать рекомендациям завода-изготовителя транспортного средства.

«Тубор»

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