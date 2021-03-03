Эксперты определили лучшее сливочное масло

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливочного масла, в нем приняли участие образцы 23 брендов. Результаты тестирования опубликованы на сайте организации.

Специалисты закупали образцы жирности 82,5% в обычных магазинах, их проверяли по 90 параметрам качества и безопасности, среди которых присутствие небезопасных жиров, патогенной микрофлоры, физико-химические показатели, уровень консервантов и кальция.

Отмечается, что всего восемь образцов смогли пройти проверку: «Молоколамск», «Можайское», «Молочные узоры», Billa, «Фермерская коллекция», «Домик в деревне», «Экомилк» и «Алтайская буренка».

В 13 образцах были обнаружены растительные жиры, в двух — примесь животного жира. В частности, проверку не прошли образцы брендов «Белорусские просторы», GUTENDORF, «Лав продукт», «Деревенская Буренка», «Вологодское деревенское», «Башкирское», «Адыгейское золотое», «Молоко плюс», «Традиционное», «Брест-Литовск».

При этом некоторые производители утверждают, что принимавшие участие в исследовании партии не производились на их предприятии. «Росконтроль» подчеркивает, что популярную продукцию действительно часто подделывают.