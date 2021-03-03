Google обновила браузер Chrome

Корпорация Google приступила к развертыванию браузера Chrome 89. Обозреватель получил множество улучшений, которые касаются функциональности и внешнего вида.

Так, теперь пользователям доступен список для чтения, чтобы активировать его, необходимо нажать на иконку в виде звездочки в адресной строке. Выпадающее меню теперь предложить не только создать закладку, но и добавить открытый сайт в список для чтения.

Он разбит на два раздела: «Прочитанные» и «Непрочитанные». При необходимости можно удалить из списка ставшие ненужными страницы, а также отметить элементы выпадающего списка как прочитанные.

Также изменился интерфейс для работы с учетными записями пользователей. Пользователям доступна функция поиска по вкладкам, для вызова которой можно воспользоваться новым значком, который расположился в правом верхнем углу окна браузера.

Обновленный дизайн доступен как при работе с выпадающим меню, появляющимся при нажатии на аватар пользователя, так и при первой настройке браузера или добавлении нового пользователя. Стоит отметить, что это изменение доступно только тем, кто использует Chrome на компьютере.

В Chrome для Android появилась функция Web NFC, позволяющая сайтам считывать и записывать NFC-теги. А в Chrome 89 для Windows прекращена поддержка процессоров, которые не совместимы с набором инструкций SSE3.