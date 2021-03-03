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Пентагон получит энергию из космоса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Исследователи Пентагона успешно опробовали способ получения энергии из космоса. Его можно использовать для подзарядки беспилотников прямо в небе, а также питания удаленных военных баз.

В рамках эксперимента военные отправили в космос фотоэлектрический радиочастотный антенный модуль небольшого размера, пишет Gizmodo. С ее помощью можно уловить мощные потоки света, которые обычно частично блокируются атмосферой нашей планеты

Такое устройство преобразовывает падающий на него солнечный свет в электрическую энергию, а затем посылает на Землю импульс, который улавливает приемник. В рамках эксперимента удалось передать 10 ватт энергии, что достаточно для питания планшета.

Если такие модули сделать большими, то в перспективе космической энергией смогут обеспечивать даже целые поселения, рассчитывают разработчики. Однако пока технологию подзарядки из космоса намерены использовать американские военные.

Тема: Человек и космос
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Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

пчелы против меда, козлы против капусты

-Zeon-

Может для начала отменить Парламентскую неприкосновенность?) Не? Если уж наши "народные" избранники так...

Drronum

Ну пропаганда к нам возвращается, цензура тоже...вот только созидать нечего не получается
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