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Sony превратила бананы в геймпады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Alexey Ivanov

Компания Sony Interactive Entertainment зарегистрировала патент на технологию, которая позволяет использовать в качестве контроллера любые предметы. Например, в документации вместо геймпада используется банан.

Технология базируется на камере, которая способна распознавать предметы, их положение и манипуляции с ними. Поворот банана или любого другого предмета будет считываться как движение, а прикосновение к определенным частям — как нажатие на кнопки.

Такая разработка позволит геймерам обходиться без дорогостоящих дополнительных аксессуаров, используя в качестве геймпада любой подходящий по размеру предмет. Кроме этого, это обезопасит игрока от поломки устройства.

Главное требование — такой контроллер не должен светиться, так как это будет мешать камере. Патент опубликован на сайте патентного бюро США. Пока неясно, собирается ли компания воплощать эту технологию в реальность.

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