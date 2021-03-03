Чемпион Олимпиады-80 замерз насмерть

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов, пропавший в начале, найден мертвым, сообщила Федерация конного спорта России. По словам его друзей, конник замерз насмерть.
Блинова последний раз до этого видели 9 февраля в деревне Андреевское Можайского района. Его искали полиция и добровольцы.
«Тело Александра Блинова найдено (2 марта) неподалеку от конюшни в деревне Андреевское», — цитирует ТАСС пресс-секретаря ФКСР Екатерину Зобову.
Друг погибшего Александр Евдокимов рассказал МК, что спортсмен возвращался из Можайска на такси, водитель высадил его за полкилометра от дома, так как из-за снежных заносов машина не могла проехать дальше. Однако пройти это расстояние 66-летнему Блинову не удалось — его тело обнаружили в глубоком снегу неподалеку от конюшни в 150 метрах от дома, где он проживал.
Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.
DrronumА где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...
jeryakobпчелы против меда, козлы против капусты
-Zeon-Может для начала отменить Парламентскую неприкосновенность?) Не? Если уж наши "народные" избранники так...
DrronumНу пропаганда к нам возвращается, цензура тоже...вот только созидать нечего не получается