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Чемпион Олимпиады-80 замерз насмерть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikipedia

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов, пропавший в начале, найден мертвым, сообщила Федерация конного спорта России. По словам его друзей, конник замерз насмерть.

Блинова последний раз до этого видели 9 февраля в деревне Андреевское Можайского района. Его искали полиция и добровольцы.

«Тело Александра Блинова найдено (2 марта) неподалеку от конюшни в деревне Андреевское», — цитирует ТАСС пресс-секретаря ФКСР Екатерину Зобову.

Друг погибшего Александр Евдокимов рассказал МК, что спортсмен возвращался из Можайска на такси, водитель высадил его за полкилометра от дома, так как из-за снежных заносов машина не могла проехать дальше. Однако пройти это расстояние 66-летнему Блинову не удалось — его тело обнаружили в глубоком снегу неподалеку от конюшни в 150 метрах от дома, где он проживал.

Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.

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Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

пчелы против меда, козлы против капусты

-Zeon-

Может для начала отменить Парламентскую неприкосновенность?) Не? Если уж наши "народные" избранники так...

Drronum

Ну пропаганда к нам возвращается, цензура тоже...вот только созидать нечего не получается
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