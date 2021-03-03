Глава Кузбасса связал снижение добычи угля с проблемами сбыта

Объемы добычи угля в Кемеровской области снижаются из-за сложностей со сбытом сырья потребителям, сообщил глава региона Сергей Цивилев.

«Из всех угольных кризисов Кузбасс всегда выходил за счет прироста объемов добычи угля. Сейчас мы впервые были вынуждены сократить его. За последние два года в основном угледобывающем регионе России — Кузбассе — добыли угля на 39 миллионов тонн меньше относительно базового 2018 года. Недополученные налоги от угольной отрасли в региональный бюджет за два года составили 44 миллиарда рублей», — приводит слова главы пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

По словам Цивилева, экспорт кузбасского угля в 2018-2020 годах держится на отметке в 53 миллиона тонн. В своем Telegram-канале губернатор добавил, что масштабный кризис угольной отрасли ударил сильнее с точки зрения экономики, так как не было возможности отправлять сырье по Восточному полигону.

Он отметил, что Восточный полигон нужен не только для угля — «по нему поедут и руда, и металл, и зерно, и удобрения, и другие грузы».

Кемеровская область сегодня обеспечивает 60% российской угледобычи. Спрос и цены на уголь на рынках запада ниже, чем на востоке. Президент Владимир Путин дал поручение увеличить экспорт добытого в Кузбассе угля на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2024 году на 30%.