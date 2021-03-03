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АвтоВАЗ завершил выпуск «Шнивы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: petr-r / CC BY-SA 1.0

АвтоВАЗ прекратил сборку внедорожника Lada Niva (ранее Chevrolet Niva), с конвейера сходит только рестайлинговая Lada Niva Travel.

Серийное производство Niva Travel стартовало в декабре 2020 года, параллельно с конвейера сходили две модели. Сейчас сборка старого внедорожника прекращена, пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.

Lada Niva еще можно купить в дилерских центрах, осталось 193 машины. Стандартная модель предлагается от 738 тысяч рублей, Off-road версия стоит от 824 тысяч рублей.

Выпуск ВАЗ-2123 (позднее Niva) начался в 2000 году. Более 650 тысяч таких внедорожников сегодня ездят в России и других странах.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

пчелы против меда, козлы против капусты

-Zeon-

Может для начала отменить Парламентскую неприкосновенность?) Не? Если уж наши "народные" избранники так...

Drronum

Ну пропаганда к нам возвращается, цензура тоже...вот только созидать нечего не получается
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