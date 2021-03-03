АвтоВАЗ завершил выпуск «Шнивы»

АвтоВАЗ прекратил сборку внедорожника Lada Niva (ранее Chevrolet Niva), с конвейера сходит только рестайлинговая Lada Niva Travel.

Серийное производство Niva Travel стартовало в декабре 2020 года, параллельно с конвейера сходили две модели. Сейчас сборка старого внедорожника прекращена, пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.

Lada Niva еще можно купить в дилерских центрах, осталось 193 машины. Стандартная модель предлагается от 738 тысяч рублей, Off-road версия стоит от 824 тысяч рублей.

Выпуск ВАЗ-2123 (позднее Niva) начался в 2000 году. Более 650 тысяч таких внедорожников сегодня ездят в России и других странах.