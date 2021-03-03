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Михаил Мишустин в день рождения работает в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин начал свой день рождения с рабочей поездки по Республике Алтай, куда накануне вечером прибыл из Барнаула.

В среду Мишстину исполнилось 55 лет. Как сообщают местные СМИ, премьер ууже посетил строящийся агропромышленный парк «Амза», который создается в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса. Проект предполагает создание на одной площадке предприятий по переработке мяса, агросырья и дикоросов, а также реализацию готовой продукции. В перспективе планируется продавать товары и за пределами региона.

Осмотрел он и производство компании «Нарине», которая выпускает продукцию из дикоросов и сырья животного происхождения. Среди товаров - безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, лечебные масла, биологически активные добавки.

Планируется, что после этого Мишустин посетит Республиканский классический лицей. Обучение там ведется на основе индивидуальных учебных планов, уточняет ТАСС. 

В Республике Алтай у главы российского кабмина также запланирована встреча с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае. Для этих двух регионов туризм – одна из основных отраслей экономики и одно из приоритетных направлений развития.

В программу рабочей поездки Мишустина также включена встреча с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.

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Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

нам легче . не будем оплачивать шайке депутатов поездки в европу.

jeryakob

пчелы против меда, козлы против капусты

Tanatholog

Так вот почему продукты резко подорожали? Избавляют народ от свободных денег )))
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