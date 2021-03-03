НАВЕРХ

Жена Мамаева снова уличила футболиста в измене

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © instagram.com/alana_mamaeva

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана сообщила, что муж изменил ей на сборах клуба в Испании, в Instagram она показала фото любовницы.

«Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает», — написала Мамаева в сторис.

Также она выложила фотографию испанки по имени Ирен, часть переписки в Whatsapp на испанском, где любовница пишет знакомому, что он «единственный, кто знал про русского», и должен рассказать его жене.

«Спасибо за сборы, ФК "Ростов"», — подытожила жена футболиста.

Мамаева в декабре 2018 года рассказывала об измене мужа. Затем она признавалась, что простила его. Пара поженилась в 2013 году, воспитывают общую дочь и сына Аланы от первого брака.

Еще по теме
Бывший главный тренер сборной России Романцев перенес инфаркт
«Айнтрахт» претендует на медали Бундеслиги впервые за 28 лет
Последний российский клуб вылетел из еврокубков
Аршавин заявил, что никому не интересен чемпионат России
смотреть все
Спорт #Футбол #Светская хроника
Домострой
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Подробности
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Девушка дня
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Правила жизни
193
Коронакризис
2177
Экзамены
29
Новая энергетика
82
Человек и компьютер
86
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
90
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
53
Байден оценил принадлежность Крыма
35
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
32
США ввели санкции против России из-за Навального
31
Рекордное число американцев заявило о негативном отношении к России
Sibnet.Ru