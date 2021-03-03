Жена Мамаева снова уличила футболиста в измене

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана сообщила, что муж изменил ей на сборах клуба в Испании, в Instagram она показала фото любовницы.

«Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает», — написала Мамаева в сторис.

Также она выложила фотографию испанки по имени Ирен, часть переписки в Whatsapp на испанском, где любовница пишет знакомому, что он «единственный, кто знал про русского», и должен рассказать его жене.

«Спасибо за сборы, ФК "Ростов"», — подытожила жена футболиста.

Мамаева в декабре 2018 года рассказывала об измене мужа. Затем она признавалась, что простила его. Пара поженилась в 2013 году, воспитывают общую дочь и сына Аланы от первого брака.