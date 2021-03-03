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Женщина в Красноярске прикатила к администрации гроб на колесах

Источник:
Sibnet.ru
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Многодетная мама из Красноярска Наталья Мамедярова пришла к зданию краевой администрации с гробом, символизирующего смерть здоровья, экологии и чистого воздуха. О намерении она предупреждала во вторник на своей странице в Instagram.

Проблема с загрязнение воздуха — одна из самых актуальных для крупнейшего промышленного региона. Жители Красноярска вынуждены периодически жить в режиме «черного неба», когда в приземном слое скапливается максимальная концентрация вредных веществ.

Жительница Красноярска Мамедярова — мать троих детей. Она сообщила в соцсети, что волнуется за их здоровье, а власти, между тем, обещают решить проблему «из года в год».

«Завтра, в 12.30, я приду с гробиком на колесиках к краевой администрации и заявляю свою позицию по этому поводу. Гробик на колесах символизирует страшилку из детства, которая превратилась во взрослый ужас», — заявила она.

На видео, размещенным в социальных сетях, видно, что женщина пришла к зданию администрации. Рядом с ней стоит черный гроб, а нем надписи — «здоровье», «экология», «чистый воздух». 

По информации телеграм-канал «Борус», к протестующей женщине из здания администрации вышел чиновник и пригласил ее в помещение для обсуждения ситуации.

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