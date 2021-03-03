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Глава Минздрава перечислил меры защиты от третьей волны коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в Новосибирск призвал россиян соблюдать меры защиты, чтобы избежать третьей волны коронавируса.

«Чтобы не просто ждать третьей волны, а для того, чтобы ее избежать, нужно реализовать комплекс мероприятий: вакцинопрофилактика, и пока не сформирован полностью популяционный иммунитет — до этого нужно, все-таки, соблюдать те меры дистанцирования, ношения масок и другие мероприятия», — сообщил он журналистам.

Он отметил, что граждане должны понимать всю меру ответственности, в том числе, и за здоровье людей старше 60 лет. Эта категория людей нуждается в этот период и в дополнительной защите и, конечно, в первую очередь должны получить вакцинацию», — резюмировал глава Минздрава РФ.

Мурашко также отметил, что в стране уже разработаны три вакцины. Одна из них — «ЭпиВакКорона» — прошла испытания на людях старше 60 лет, и теперь экспертные организации изучают документацию.

В гражданский оборот в ближайшее время должна поступить вакцина «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова. Препарат «Спутник V» уже используется для массовой вакцинации.

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