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Глава Минздрава РФ рассказал о перспективе вакцины «Вектора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» не нуждается в дополнительных испытаниях. Специалисты завершили клинические исследования, сообщил журналистам Министр здравоохранения РФ Михаил мурашке в ходе рабочего визита в Новосибирск.

«Сегодня три вакцины работают в России. Сейчас завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет "ЭпиВакКороны". Экспертные организации рассматривают документы, поэтому все движется в штатном режиме», — сообщил Мурашко, отвечая на вопрос журналиста о дополнительных испытаниях для вакцины, разработанной «Вектором».

По словам министра, в России в течение нескольких недель отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Развитие дальнейшего инфекционного процесса зависит от мероприятий, которые проводятся. Нужно соблюдать противоэпидемический режим, важно и развитие вакцинального направления», — добавил он.

В России существуют три вакцины против коронавируса — «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», созданная в Векторе. Ожидается поступление в гражданский оборот вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинацией. Привиться в большинстве медучреждений страны пока можно только вакциной «Спутник V».

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