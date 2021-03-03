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Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Основной период ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии — проект расписания экзаменов представили Минпросвещения и Рособрнадзор.

Выпускники, не собирающиеся поступать в вузы, впервые не будут сдавать ЕГЭ, вместо них будут обязательные экзамены по русскому языку и математике.

ЕГЭ

31 мая — география, литература, химия

3 и 4 июня — русский язык

7 июня — профильная математика

11 июня — история и физика

15 июня — обществознание

18 июня — биология, иностранные языки (письменная часть)

21 и 22 июня — иностранные языки (устная часть)

Резервные дни для сдачи ЕГЭ предполагается назначить на 28, 29 июня и 2 июля, в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день — 17 июля.

Обязательные экзамены

25 мая — русский язык

28 мая — математика

Резервные дни назначены на 8 и 16 июня. Предусмотрены два дополнительных периода: 13 и 17 июля, а также 3-15 сентября.

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Топ комментариев

Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

нам легче . не будем оплачивать шайке депутатов поездки в европу.

jeryakob

пчелы против меда, козлы против капусты

Tanatholog

Так вот почему продукты резко подорожали? Избавляют народ от свободных денег )))
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