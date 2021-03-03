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Мошенники стали обманывать под видом «Госуслуг»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян — под видом «Госуслуг» они предлагают людям ввести на подложный сайт личные данные якобы для получения социальных выплат, предупредили эксперты по безопасности.

Злоумышленники, например, рассылают электронные письма, напоминающие сообщение от сайта «Госуслуги», и предлагают ввести на подложном сайте номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.

«Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв», — сказал РИА Новости эксперт Сколково Егор Кривошея.

Главными рисками в такой ситуации он назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона.

«Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — отметил эксперт.

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