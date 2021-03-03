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Жительницу Кызыла разорвали собаки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Тыве

Три собаки растерзали 35-летнюю жительницу Кызыла, женщина умерла в больнице, сообщило в среду СУ СКР по Республике Тува.

Вечером в понедельник в республиканскую больницу доставили 35-летнюю женщину с множественными рваными ранами рук и ног. Вскоре она умерла.

«Согласно пояснениям очевидца, женщина пострадала от укусов трех собак … В ходе осмотра места происшествия хозяева трех собак, покусавших женщину, были установлены», – говорится в сообщении.

Внешний вид собак совпал с описанием очевидца. На момент осмотра собаки не были привязаны. По факту гибели женщины проводится доследственная проверка.

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