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Беременная Ратаковски опубликовала серию самых откровенных фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © emrata, instagram.com/emrata

Модель и актриса Эмили Ратаковски часто балует подписчиков интимными фотографиями. На этот раз беременная знаменитость опубликовала в Instagram целую серию максимально откровенных фотографий.

Серию снимков сделала известный фотограф Ренелл Медрано. Ратаковски позировала для Медрано в своем доме в Нью-Йорке. Фотографии сделаны в ванне, на кровати, на лестнице и у окна. На всех кадрах беременная модель демонстрирует свой большой живот — сейчас Ратаковски примерно на восьмом месяце беременности.

На одних фотографиях модель позирует в брючном костюме, пиджак которого чуть прикрывает грудь. Но есть и снимки, где знаменитость полностью обнажена и не скрывает свои интимные части тела.

Подписчики Эмили Ратаковски сделали под фотографиями в Instagram множество комплиментов модели. Одни отметили, что она будет самой красивой мамой, другие сравнили ее с ангелом.

Ратаковски сейчас 29 лет. Модель считается одной из самых сексуальных женщин мира. Два года назад она вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, от которого и ждет первенца.

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Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

пчелы против меда, козлы против капусты

-Zeon-

Может для начала отменить Парламентскую неприкосновенность?) Не? Если уж наши "народные" избранники так...

Drronum

Ну пропаганда к нам возвращается, цензура тоже...вот только созидать нечего не получается
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