Беременная Ратаковски опубликовала серию самых откровенных фото

Модель и актриса Эмили Ратаковски часто балует подписчиков интимными фотографиями. На этот раз беременная знаменитость опубликовала в Instagram целую серию максимально откровенных фотографий.

Серию снимков сделала известный фотограф Ренелл Медрано. Ратаковски позировала для Медрано в своем доме в Нью-Йорке. Фотографии сделаны в ванне, на кровати, на лестнице и у окна. На всех кадрах беременная модель демонстрирует свой большой живот — сейчас Ратаковски примерно на восьмом месяце беременности.

На одних фотографиях модель позирует в брючном костюме, пиджак которого чуть прикрывает грудь. Но есть и снимки, где знаменитость полностью обнажена и не скрывает свои интимные части тела.

Подписчики Эмили Ратаковски сделали под фотографиями в Instagram множество комплиментов модели. Одни отметили, что она будет самой красивой мамой, другие сравнили ее с ангелом.

Ратаковски сейчас 29 лет. Модель считается одной из самых сексуальных женщин мира. Два года назад она вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, от которого и ждет первенца.