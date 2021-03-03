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Депутаты захотели пересчитать пенсии работающим пенсионерам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект снимающий ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам путем отмены предельного коэффициента в три балла, сообщил один из авторов Ярослав Нилов в Telegram.

Перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров происходит ежегодно 1 августа. «По действующим нормативам максимальный прирост страховой пенсии составит лишь три балла в год вместо максимума в 10 баллов при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента», — написал Нилов.

По его расчетам, три балла в абсолютном выражении составят менее 300 рублей при перерасчете пенсий работающим пенсионерам в этом году. Одновременно с этим, начиная с 2016 года, страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируются.

«Действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости», — отметил парламентарий.

Согласно финансово-экономическому обоснованию численность работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Таким образом, расходы на реализацию законопроекта с 1 августа 2021 года составят 5,6 миллиарда рублей.

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Uynachalnica

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