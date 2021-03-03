Вышел трейлер самого страшного российского хоррора «Бывшая»

Фильм ужасов «Бывшая» стал первым российским хоррором, который выходит в прокат с возрастной маркировкой 18+. Ранее фильмы такого жанра можно было смотреть с 16 лет.

По сюжету проходит несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя.

Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий.

В фильме снялись актеры Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова и Владимир Селезнев. Режиссером проекта — Евгений Пузыревский (короткометражки «Мама всегда рядом», «Под водой», интерактивный триллер «Она сердится»).

«Проект нас привлек своей актуальностью. С одной стороны, проблема взаимоотношений с бывшими, расставания — это история, интересная во все времена. Причем мало у кого есть действительно приятные воспоминания о своих экс-партнерах, есть даже также выражение «месть бывших», которое по своей коннотации очень подходит для нашего жанра», – рассказал продюсер фильма Дмитрий Литвинов.