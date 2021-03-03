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Житель Забайкалья убил краснокнижную антилопу и повез домой на такси

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Забайкальского края застрелил занесенную в Красную книгу антилопу и вызвал такси, чтобы увезти тушу домой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Браконьера задержали в Акшинском районе Забайкалья. Он застрелил монгольского дзерена. Полицейские остановили машину и при досмотре обнаружили в рюкзаке 33-летнего пассажира разделанную тушу редкого животного.

«Гражданин в нескольких километрах от села Акша незаконно добыл монгольского дзерена (зобатую антилопу), охота на которого запрещена. Разделав тушу животного, злоумышленник вызвал такси, на котором отправился домой», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Забайкальцу грозит до двух лет заключения или крупный штраф.

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