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«Холостяк» с Тимати выйдет с новым ведущим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой канала ТНТ

Бывший герой украинского «Холостяка» Никита Добрынин станет новым ведущим российского реалити с Тимати, заменив Петра Фадеева,  сообщила в среду пресс-служба канала ТНТ.

В Украине Никита Добрынин — один из самых известных шоуменов. В 2019 году он стал героем «Холостяка». В финале проекта Добрынин выбрал Дарью Квиткову, отношения с ней продолжились и после завершения шоу. В 2020 году пара сыграла свадьбу, а уже в начале этого стало известно, что молодожены готовятся стать родителями.

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Никита Добрынин признается, что не до конца верил, в возможность встретить на популярном реалити свою любовь. Опыт и доскональное знание процессов съемки «Холостяка» повлияли на его согласие стать ведущим нового сезона проекта с Тимати.

«Это очень интересный опыт — быть и героем проекта, и его ведущим. В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать, что крайне важно. Холостяку очень нужна поддержка на проекте», — цитирует пресс-служба ТНТ нового ведущего.

Шоу «Холостяк» с Тимати стартует 14 марта на телеканале ТНТ. Репер заявил в соцсетях, что реалити с его участием станет самым интересным за все годы выхода проекта.

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