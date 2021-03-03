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Президент поставил задачу увеличить экспорт угля из Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Экспорт угля из Кузбасса в восточном направлении должен увеличиться не менее чем на треть, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли.

«Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района — Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить как минимум плюс 30% перевозок угля по сравнению с 2020 годом», — сказал Путин.

Президент привел данные, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год. Из них больше половины поставляется за рубеж. Сейчас основной сбыт угля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Он поручил зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба и подготовить поквартальный график этой работы до 2024 года.

Также Путин отметил, что доходы от экспорта угля должны идти, например, в Кузбассе, на развитие неугольных секторов экономики. Президент отдельно выделил автодорожный обход Кемерова и развитие курорта Шерегеш.

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