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Папа римский предрек Всемирный потоп

Источник:
РИА Новости
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Фото: Gabriel Andrés Trujillo Escobedo / CC BY-SA 2.0

Новый Всемирный потоп обрушится на человечество, если лидеры государств не предпримут меры для борьбы с глобальным потеплением, заявил папа римский Франциск.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что минувший год стал вторым рекордно теплым за всю историю наблюдений в Арктике.

«Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем», — приводит РИА Новости слова понтифика.

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить катаклизм благодаря добродетельности, и призвал граждан и политиков к благоразумию. По его словам, оно идет рука об руку с «сочувствием к людям, миру и его проблемам».

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Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Свободные деньги» остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ...

anubis77

От твоих комментов несёт нафталином и плесенью, давай уж чёт новенькое, ты б хоть каким-нибудь словарём...

Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

нам легче . не будем оплачивать шайке депутатов поездки в европу.
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