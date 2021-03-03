Папа римский предрек Всемирный потоп

Новый Всемирный потоп обрушится на человечество, если лидеры государств не предпримут меры для борьбы с глобальным потеплением, заявил папа римский Франциск.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что минувший год стал вторым рекордно теплым за всю историю наблюдений в Арктике.

«Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем», — приводит РИА Новости слова понтифика.

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить катаклизм благодаря добродетельности, и призвал граждан и политиков к благоразумию. По его словам, оно идет рука об руку с «сочувствием к людям, миру и его проблемам».