НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России призвал США не играть с огнем

Источник:
Sibnet.ru
304 3
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Министерство иностранных дел России посчитало новые санкции США против Москвы «враждебным антироссийским выпадом» и призвало Вашингтон «не играть с огнем».

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" Навального некими "боевыми химикатами"», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Россия не будет мириться с такими шагами со стороны Вашингтона: Москва ответит, «исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично», отметила дипломат.

«Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии», — указала она.

Вашингтон — серийный нарушитель международных договоров и соглашений — по определению лишен морального права «читать нотации» другим, подчеркнула Захарова.

Еще по теме
Евросоюз ввел персональные санкции против России
США ввели санкции против России из-за Навального
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
США и Евросоюз нанесут синхронный удар санкциями по России
смотреть все
Политика #Мир
О самом главном
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Опасная метка: как убрать родинку
Все статьи
Подробности
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
•
Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэра Томска Кляйна освободили из СИЗО
Сибирь 02.03.2021 21:52
Маленькая лавина накрыла лыжника в Шерегеше
Сибирь 02.03.2021 18:17
Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом
Сибирь 02.03.2021 16:49
Мстительный мужчина из Турции заказал убийство сибирячки
Сибирь 02.03.2021 15:55
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
7030
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4404
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
3354
Байден оценил принадлежность Крыма
3310
Обсуждение (3)
Актуальные темы
Дорожные войны
47
Раскопали в Сибири
69
На грани науки
115
Человек и еда
57
О любви и нравах
84
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Свободные деньги» остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ...

anubis77

От твоих комментов несёт нафталином и плесенью, давай уж чёт новенькое, ты б хоть каким-нибудь словарём...

Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

нам легче . не будем оплачивать шайке депутатов поездки в европу.
Sibnet.Ru