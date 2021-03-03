МИД России призвал США не играть с огнем

Министерство иностранных дел России посчитало новые санкции США против Москвы «враждебным антироссийским выпадом» и призвало Вашингтон «не играть с огнем».

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" Навального некими "боевыми химикатами"», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Россия не будет мириться с такими шагами со стороны Вашингтона: Москва ответит, «исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично», отметила дипломат.

«Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии», — указала она.

Вашингтон — серийный нарушитель международных договоров и соглашений — по определению лишен морального права «читать нотации» другим, подчеркнула Захарова.