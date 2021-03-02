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Евросоюз ввел персональные санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз ввел персональные санкции в отношении России из-за обвинительного приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В черный список попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

«Учитывая непрерывность и серьезность нарушений прав человека в России, четыре человека должны быть включены в перечень физических или юридических лиц, организаций или органов, к которым применяются ограничительные меры», — отмечается в официальном журнале Евросоюза.

Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку банковских активов. Ограничительные меры впервые введены в рамках механизма санкций за нарушение прав человека, они обретают силу с момента публикации документа.

Политическое решение о введении новых санкций против России было принято на заседании министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в конце февраля. В черный список предполагалось внести российских чиновников, ответственных за обвинительный приговор Навальному.

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