США закупили вакцину Johnson & Johnson от коронавируса

Компания Johnson & Johnson приступила к поставкам своей вакцины от коронавируса в США. Ранее американские власти разрешили применение этого препарата в стране.

Государственные структуры будут отслеживать поставки вакцины для её равномерного распределения между разными группами населения. Препарат прошел процедуру ускоренной регистрации в условиях чрезвычайного положения.

Официальная эффективность вакцины составляет 85%. Препарат станет уже третьей вакциной, применение которой разрешено на территории США, после вакцин производства Moderna, а также совместной разработки Pfizer и BioNTech.

При этом в отличие от первых вакцин, препарат от Johnson & Johnson однокомпонентный. Разработчики подчеркивают, что антитела к коронавирусу вырабатываются после введения единственной дозы.

Препарат Johnson & Johnson — первая векторная вакцина от коронавируса, одобренная в США. По своему типу она схожа с российским препаратом «Спутник V» и препаратом AstraZeneca. До конца марта производитель рассчитывает поставить в США около 20 миллионов доз вакцины.