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Мэра Томска Кляйна освободили из СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео СК РФ

Суд изменил меру пресечения для мэра города Томска Ивана Кляйна на домашний арест. Чиновник находится в НИИ онкологии после перенесенной операции.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Ивана Григорьевича», — написал в Telegram-канале адвокат мэра Андрей Гривцов.

Адвокат пояснил, что предварительное судебное заседание не может быть произведено без подсудимого, который находится в медицинском учреждении. В результате судья принял решение изменить меру пресечения.

При избрании домашнего ареста уточняется место пребывания подсудимого, которым определено НИИ онкологии, после излечения подсудимого место пребывания может быть изменено.

Кляйн 25 февраля перенес операцию по удалению опухоли почки и надпочечника. Операция прошла успешно, уже на следующий день мэр был переведен в общую палату. Ожидается, что он проведет в больнице месяц.

Мэра Томска обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, он длительное время принимал управленческие решения в интересах частной компании «Томское пиво».

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