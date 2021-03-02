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Жириновский вступился за Горбачева и назвал виновных в крахе СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступился за первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева и назвал виновных в развале СССР.

«Сегодня правильно обвиняют Михаила Горбачева в развале СССР. Но почему забывают про его ЦК, его Политбюро, его силовиков, которые струсили и показали свою немощность», — написал Жириновский в своем Telegram-канале по случаю 90-летнего юбилея Горбачева.

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По его словам, легко переложить всю ответственность на «немощного 90-летнего старика». «Он один виноват, а все остальные хорошие и умные. А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?» — задался вопросом лидер ЛДПР.

Главной причиной распада СССР Жириновский считает однопартийный режим коммунистической партии. По его мнению, виноваты и нынешние лидеры коммунистов. «Где, например, был [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов во время путча?» — спросил он.

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